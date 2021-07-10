Рядом со школой: в Киеве разоблачили наркопритон

Причастных к делу пока не определили / Киевская прокуратура

В Дарницком районе Киева полиция разоблачила наркопритон. Он располагался прямо рядом со школой.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщает, что в ходе операции было изъято пять килограмм наркотиков, расфасованных в 55 зип-пакетов.

"В гаражном помещении на ул. Л. Руденко рядом со школой неизвестные организовали место для незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", - говорится в сообщени.

В частности, отмечается, что полиция изъяла 5 кг прекурсора - "фенилнитропропена" из 5 кг прекурсора можно изготовить около 4,5-5 кг психотропного вещества - амфетамина и 5 емкостей с веществом прозрачного цвета, похожего на прекурсор. Его происхождение будет устанавливать экспертиза.

На данный момент о лицах, причастных к правонарушению - неизвестно. Правоохранители продолжают работать в этом направлении.

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Читайте такжеСкандальный нардеп Юрченко под наркотиками устроил ДТП в центре Львова и избил водителя - СМИНапомним, на таможенном пункте "Гоптовка" на Харьковщине украинские пограничники предотвратили попытку перевезти наркотики из Украины в Россию.

Во время проверки автобуса, который следовал на территорию РФ, от одного из пассажиров, гражданина Украины, служебная собака учуяла специфический запах.

После личного досмотра пограничники учуяли в бороде 32-летнего мужчины сверток с марихуаной. По словам пассажира, он пытался перевезти наркотики для личного употребления в Россиийской Федерации.

Добавим, в Лубнах в Полтавской области две пенсионерки организовали наркобизнес и распространяли психотропные вещества среди местных наркозависимых людей.

В одном из банков на имя одной из них был открыт счет на сумму около 660 тысяч гривен.

Санкции соответствующий статей УК предусматривают до 12 лет тюремного заключения для пенсионерок.