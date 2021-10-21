4-летняя девочка в коме: в Кременчуге в садике на детей рухнуло дерево

В момент падения тополя в это время во дворе садика прогуливались 18 детей.
В Полтавской области в городе Кременчуг на территории детского садика дерево обвалилось на малышей и воспитателя.
Как сообщает пресс-служба полиции области, в результате рухнувший ствол сильно травмировал 5-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, также пострадала и сама воспитатель.
Отмечается, что в момент падения тополя в это время во дворе садика прогуливались 18 детей.
По факту ЧП правоохранители открыли уголовное производство. Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК.
Начато следствие, детали и обстоятельства происшествия выясняются.
Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в детсаде №19.
У мальчика медики диагностировали перелом бедра. Девочку поместили в реанимацию - ребенок находится в коме. Воспитательницу с травмами госпитализировали в местную больницу.
Заместитель директора департамента здравоохранения Людмила Пономаренко рассказала, что сейчас одного ребенка перевели в травматологическое отделение.
"Состояние девочки - критическое", пишет Кременчугская газета.
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Предварительно стало известно, что когда дети гуляли в павильоне и когда поднялся ветер, воспитательница повела их в группу - в этот момент и произошло происшествие.
Отмечается также, что дерево было не аварийное.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил о создании специальной комиссии по расследованию.
Ранее сообщалось, что в одном из детских садиков города Запорожья воспитатели издевались над детьми и заставляли воспитанников носить "антиковидные бусы" с чесноком. Люди шутят, что, возможно, в садике нашествие вампиров.
Также ми писали, что на Днепропетровщине угодил в скандал детский сад "Малыш". Мама ребенка, который только пришел в дошкольное учреждение впервые, заявила о травле и вымогательстве денег со стороны воспитательниц.