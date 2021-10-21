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4-летняя девочка в коме: в Кременчуге в садике на детей рухнуло дерево

21 октября 2021, 19:39
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В момент падения тополя в это время во дворе садика прогуливались 18 детей.

дерево
Дерево рухнуло на детей / Нацполиция

В Полтавской области в городе Кременчуг на территории детского садика дерево обвалилось на малышей и воспитателя.

Как сообщает пресс-служба полиции области, в результате рухнувший ствол сильно травмировал 5-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, также пострадала и сама воспитатель.

Отмечается, что в момент падения тополя в это время во дворе садика прогуливались 18 детей.

По факту ЧП правоохранители открыли уголовное производство. Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК.

Начато следствие, детали и обстоятельства происшествия выясняются.

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Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в детсаде №19.

У мальчика медики диагностировали перелом бедра. Девочку поместили в реанимацию - ребенок находится в коме. Воспитательницу с травмами госпитализировали в местную больницу.

Заместитель директора департамента здравоохранения Людмила Пономаренко рассказала, что сейчас одного ребенка перевели в травматологическое отделение.

"Состояние девочки - критическое", пишет Кременчугская газета.

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Предварительно стало известно, что когда дети гуляли в павильоне и когда поднялся ветер, воспитательница повела их в группу - в этот момент и произошло происшествие.

Отмечается также, что дерево было не аварийное.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил о создании специальной комиссии по расследованию.

Ранее сообщалось, что в одном из детских садиков города Запорожья воспитатели издевались над детьми и заставляли воспитанников носить "антиковидные бусы" с чесноком. Люди шутят, что, возможно, в садике нашествие вампиров.

Также ми писали, что на Днепропетровщине угодил в скандал детский сад "Малыш". Мама ребенка, который только пришел в дошкольное учреждение впервые, заявила о травле и вымогательстве денег со стороны воспитательниц.

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детский сад Кременчуг Полтавская область новости Кременчуга
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