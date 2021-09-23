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Мерзли на улице 18 часов: в Ивано-Франковске родители всю ночь стояли в очереди ради записи в садик

23 сентября 2021, 19:09

Детский сад Джерельце в Ивано-Франковске открыли на территории микрорайона "Липки" в конце августа.

Очередь на запись в садик / Виталий Свитлык Facebook

В Ивано-Франковске родители маленьких украинцев всю ночь стояли в холодную погоду, ради записи ребенка в детский садик.

Так, образовалась огромная очередь после местного ЦНАП, где проходила запись в новый садик Джерельце, сообщил житель Ивано-Франковска Виталий Свитлык в Facebook.

Мужчина заметил, что люди в очереди стоят от 22 сентября по 18 часов, ожидая начала регистрации, которая была запланирована на 9:00 23 сентября.

Местные СМИ добавляют, что здесь даже создали бумажную очередь и каждый час делали перекличку. Кто не выстоял - того вычеркивали.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что в 9:00 стартовала электронная очередь в детсад и люди могли так записаться, однако они решили создать физическую очередь.

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В то же время Марцинкив похвастался, что в очереди стояли и депутаты горсовета, и правоохранители.

"Это не наша идея, сами жители очень переживают и хотят, чтобы ребенок попал в детский сад. Кстати, многие из этих, кто там стоял своих детей записали уже в другие детсады. Однако открывается новое, красивое и современное заведение и люди хотят переписать своего ребенка туда. И я знаю, что стоят там в очереди и депутаты городского совета, и работники правоохранительных органов. Нету кумовства и того, что список уже сформирован", — сказал Марцинкив.

  • Детский сад Джерельце в Ивано-Франковске
    Детский сад Джерельце в Ивано-Франковске kurs.if.ua
  • Детский сад Джерельце в Ивано-Франковске
    Детский сад Джерельце в Ивано-Франковске kurs.if.ua
  • Детский сад Джерельце в Ивано-Франковске
    Детский сад Джерельце в Ивано-Франковске kurs.if.ua

Детский сад Джерельце в Ивано-Франковске открыли на территории микрорайона "Липки" в конце августа. Сообщалось, что там могут принять всего 115 детей в шесть групп.

Однако, по словам местного жителя Виталия Свитлыка, чиновники ему сказали, что мест будет 200. А вот в очереди за "корешками" на тот момент, как он уже зарегистрировался, было до 320 человек.

Ранее сообщалось, что в одном из детских садиков города Запорожья воспитатели издевались над детьми и заставляли воспитанников носить "антиковидные бусы" с чесноком. Люди шутят, что, возможно, в садике нашествие вампиров.

Также ми писали, что на Днепропетровщине угодил в скандал детский сад "Малыш". Мама ребенка, который только пришел в дошкольное учреждение впервые, заявила о травле и вымогательстве денег со стороны воспитательниц.

viber
детский садик новости Ивано-Франковска
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