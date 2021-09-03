Умер на пороге у соседей: под Ивано-Франковском жестоко осудили мать, которая выбросила ребенка

Новорожденный умер от переохлаждения / Pixabay

В Ивано-Франковской области в городе Калуша суд вынес приговор женщине, которая родила младенца и оставила его во дворе соседей.

Как сообщает издание Kurs, малыш не дождался помощи и умер от переохлаждения.

"Калушский районный суд признал виновной мать троих детей, которая после рождения четвертого ребенка дома, оставила младенца под домом соседей. Мальчик умер от переохлаждения", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в конце марта этого года. Женщина родила ребенка дома, завернула малыша с самого утра в простыню и отнесла его на территорию соседнего хозяйства. Только через несколько часов соседка обнаружила новорожденного, но тот уже умер от холода.

Женщина свою вину в суде признала. По ее словам, сначала она не знала о беременности, а когда узнала, боялась признаваться свекрови и мужу, потому что они уже воспитывали троих детей.

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Поэтому она решила подбросить ребенка соседям, а те бы уже отдали ребенка в нужную инстанцию. Женщина сказала, что не думала, что младенец умрет, она просила строго не наказывать и не лишать его свободы, так как у нее на иждивении есть еще трое детей, двое из которых несовершеннолетние.

Исследовав материалы дела, суд признал женщину виновной по ч.3 ст. 135 УК (оставление в опасности) и назначил 3 года лишения свободы. Впрочем, на согласно ст. 75 УК Украины женщину освободили от основного наказания и установили 2 года испытательного срока.

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Как сообщал Главред, на Харьковщине дельцы также продавали иностранцам младенцев и делали все это под видом программы суррогатного материнства. Служба безопасности разоблачила незаконную схему.

В состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей. В частности – руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.

А в поезде Киев-Ужгород, в ночь на 25 июля родился ребенок. Женщину уже вместе с новорожденным мальчиком сняли с поезда в Тернополе и отправили в больницу. О резонансном событии рассказали тернополяне, ехавшие на этом поезде.

Роды состоялись примерно в час ночи на 25 июля. Проводник заранее сообщил диспетчерам о том, что в вагоне поезда едет беременная женщина, которая неважно себя чувствует. На вокзал была вызвана машина скорой помощи.