Никто не знал о беременности: под Ровно девочка родила на улице возле дома

Девочка родила ребенка возле дома / pixabay.com

В Ровенской области в селе Губкив 17-летняя девушка родила ребенка на улице возле своего дома.

Как сообщает Ровенский областной центр экстренной помощи, ее с младенцем случайно нашла мать девушки.

Так, инцидент произошел в среду, 25 августа.

В частности, на место происшествия сразу вызвали медиков. Как рассказали врачам, мать нашла свою дочь на улице уже с младенцем.

Когда медики прибыли то девушка была уже в доме на кровати. Однако, несовершеннолетняя отказалась от осмотра и от разговора с врачами. Она позволила лишь измерить давление и пульс. Показатели гемодинамики были в норме.

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Как рассказали родные, они даже не подозревали о беременности девушки.

"Во время осмотра у младенца обнаружено поверхностное дыхание, общие кожные покровы холодные, а кожные покровы головы и лица синюшного цвета. По выраженным признакам - мальчик родился преждевременно", - говорится в сообщении.

Маму и младенца доставили в районную больницу, а затем перевели в Ровенскую областную клиническую больницу.

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Ранее Главред писал, что в поезде Киев-Ужгород, в ночь на 25 июля родился ребенок. Женщину уже вместе с новорожденным мальчиком сняли с поезда в Тернополе и отправили в больницу. О резонансном событии рассказали тернополяне, ехавшие на этом поезде.

Роды состоялись примерно в час ночи на 25 июля. Проводник заранее сообщил диспетчерам о том, что в вагоне поезда едет беременная женщина, которая неважно себя чувствует. На вокзал была вызвана машина скорой помощи.