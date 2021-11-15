В Донецкой области дети продали игрушку и сбежали от отчима-тирана

Игрушку они продали в соседнем селе, чтобы купить билет в село Пригородское.
В Донецкой области двое детей сбежали из дома после скандала с пьяным отчимом. Как они рассказали полиции области, 11 летний мальчик и 9 летняя девочка решили вернуться на старое место проживание и там жить самостоятельно, без взрослых.
"В полицию около часу ночи 15 ноября поступил звонок из одного из местных сел с сообщением о том, что пропали двое детей – 11-летний мальчик и 9-летняя девочка", - говорится в сообщении.
Дети исчезли еще днем, но родственники обратились в полицию после самостоятельных поисков только к ночи.
Мобильных телефонов у детей не было и по сообщению матери, с собой они взяли только игрушку.
Оказалось, что ее они продали в соседнем селе, чтобы купить билет в село Пригородское.
"Были проанализированы записи с камер видеонаблюдения, опрошены родители, проработаны связи семьи и все, кто мог видеть детей за последние часы. Полицейские установили, буквально каждый шаг детей. Так, вечером их видели вблизи одного из супермаркетов в Кальмиусском районе. Там брат с сестрой продали прохожему свою игрушку, чтобы заработать деньги на билет в село Пригородское в Мангушском районе, где раньше жили", - рассказали в полиции.
Выяснилось, что дети добрались до поселка и всю ночь провели в заброшенном доме – без отопления и с поврежденными стенами.
А утром их заметила старшая сестра, о которой мать забыла даже рассказать во время опроса.
Молодая женщина забрала малышей к себе домой и там их уже и обнаружила полиция.
На мать был составлен административный протокол по с. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).
А вот на отчима открыли дело по статье о домашнем насилии.
Сейчас с семьей проводят профилактические беседы и их взяли на контроль социальных служб.
Дети временно будут проживать у старшей сестры, а потом будет решаться вопрос о возвращении их родителям.
Ранее сообщали, что в Николаеве несовершеннолетний парень за рулем автомобиля Таврия Славута сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 15-летний водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшей, и скрылся с места происшествия.
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