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Матери сами приводили к педофилам дочерей: два пенсионера из Черновцов 15 лет насиловали детей

8 октября 2021, 11:33

Жертвам извращенцев было 11-14 лет, одна из пострадавших девочек – крестница задержанного Виктора Щербакова. Другие - дети из неблагополучных семей и интернатов.

Виктор Щербаков
Виктор Щербаков и его 66-летний сообщник занимались насилием над детьми с 2006 года / Фото Facebook Виктора Щербакова

В Черновцах 74-летний мужчина организовал целый "бизнес" - он развращал и насиловал детей, записывал и продавал порновидео с ними. Жертвам было от 11 до 14 лет, одна из пострадавших девочек – его крестница. У педофила был 66-летний сообщник. Они издевались над несовершеннолетними как минимум в течение 15 лет - с 2006-го. Среди жертв были и дети из неблагополучных семей и даже из интернатов. С мамами некоторых девочек педофил был давно знаком, они тоже были "в теме".

Правоохранители начали расследование после того, как в марте этого года в полицию поступил сигнал от женщины. Она заявила, что увидела в Сети запись насилия над девочкой. По данным издания Obozrevatel, фигурантом оказался 74-летний житель Черновцов Виктор Щербаков. У мужчины несколько профилей в соцсетях, но известно о нем немного. На странице в Facebook указано, что он учился в Ивано-Франковском институте нефти и газа, а работал главным специалистом отдела контроля в Черновицкой облгосадминистрации. В статусе "семейное положение" написано, что мужчина разведен.

Вторым задержанным оказался на тот момент руководитель отделения "Музыкальное искусство" Черновицкого областного профессионального колледжа искусств имени Сидора Воробкевича - 66-летний Юрий Бозуленко. Ранее он был заместителем руководителя по воспитательной работе. В городе говорят, что его семья "известная и порядочная": супруга и сын – кандидаты наук.

По словам черновицкой журналистки Галины Еремицы, Бозуленко постоянно приставал к первокурсницам, которым было от 13 лет. А сами студентки рассказали, что преподаватель якобы часто делился своими сексуальными приключениями и фантазиями.

По данным следствия, Бозуленко был постоянным клиентом Щербакова: в его квартире он "забавлялся" много раз. В день задержания мужчина был с восьмиклассницей.

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Официально уже известно о почти 90 эпизодах преступлений против детей. Неофициально правоохранители говорят, что их наверняка было намного больше.

Читайте такжеОткрыл "охоту" на маленьких мальчиков: на Одесчине поймали педофила с 50-летним стажемПроблема в том, что дети сами не обращаются за помощью, потому что они боятся и им стыдно. Копы считают, что мужчины вряд ли стали педофилами на старости лет, скорее всего они занимались этим всю жизнь.

Пока что показания дали только три девочки.

"Несмотря на такую ситуацию, у нас достаточно доказательств вины обоих задержанных пенсионеров. Владелец квартиры тщательно записывал их противоправные действия: даты, имена девочек, суммы вознаграждения за сексуальные услуги", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Руслан Дударец.

Как сообщал Главред, извращенцев задержали правоохранители, когда к ним в квартиру зашла очередная несовершеннолетняя девушка. При помощи сотрудников спецподразделения КОРД полицейские попали в помещение, провели в квартире обыск, изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности, а обоих пенсионеров задержали.

Всего с компьютера Щербакова изъяли около терабайта информации, среди которых 54 гигабайта – это фото и видеоматериалы, которые по результатам экспертизы признаны порнографическими.

74-летнему мужчине инкриминируется совершение 58 эпизодов уголовных преступлений, а его 66-летнему сообщнику – 29.

Напомним, в Одессе на скамью подсудимых попал 52-летний местный житель за развращение и изнасилование 10 несовершеннолетних девочек. Мужчина создал фейковый аккаунт в соцсетях и под прикрытием фото своего сына знакомился с несовершеннолетними, а затем шантажом заманивал на встречу в безлюдном месте.

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