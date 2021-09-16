Притворялся копом и использовал фото сына: в Одессе поймали педофила-рецидивиста

Подозреваемый издевался над девочками в течение пяти лет - с 2016 по 2021-й / Zakon.kz

В Одессе на скамью подсудимых попал 52-летний местный житель за развращение и изнасилование 10 несовершеннолетних девочек. Мужчина создал фейковый аккаунт в соцсетях и под прикрытием фото своего сына знакомился с несовершеннолетними, а затем шантажом заманивал на встречу в безлюдном месте.

Подозреваемый издевался над девочками в течение пяти лет - с 2016 по 2021-й. На его счету как минимум 26 эпизодов преступления. Следствие установило 10 потерпевших, из которых шестеро стали жертвами неоднократных изнасилований, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Мужчина создал в социальной сети ВКонтакте, а также в мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp аккаунты и, используя фотографию сына, знакомился с малолетними и несовершеннолетними девочками. Во время общения он направлял разговор на сексуальные темы и посылал собеседницам фото и видеозаписи порнографического содержания. Впоследствии он входил к девочкам в доверие и просил прислать ему интимные фото.

Далее он узнавал их телефоны. Звонил, представляясь работником полиции, осуществляющий контроль за распространением в сети Интернет публикаций порнографического характера. Далее угрожал детям, что расскажет об интимных фотографиях их родителям, родным, одноклассникам. Мужчина предлагал девочкам встретиться для обсуждения сложившейся ситуации.

Читайте такжеОткрыл "охоту" на маленьких мальчиков: на Одесчине поймали педофила с 50-летним стажемИз-за угроз дети соглашались на встречи в безлюдном месте, во время которых мужчина их насиловал. Иногда свои действия он снимал на мобильный телефон, чтобы и дальше принуждать детей к сексуальному контакту.

Приморская окружная прокуратура Одессы направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, за развращение и изнасилований несовершеннолетних и малолетних девочек, а также изготовление продукции порнографического характера с их участием (ч.ч. 1, 2 ст. 156, ч.ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301 УК Украины).

Как сообщал Главред, в Киевской области отец сдавал в сексуальное рабство двух несовершеннолетних дочерей. Более того, он снимал детскую порнографию с их участием. Также правоохранители разоблачили 53-летнего педофила, который насиловал сестер.