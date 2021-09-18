Сбил 11-летнюю девочку на переходе и сбежал: в Николаеве 15-летний подросток устроил смертельное ДТП

В Николаеве произошло смертельное ДТП / Фото mk.npu.gov.ua

В Николаеве несовершеннолетний парень за рулем автомобиля Таврия Славута сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 15-летний водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшей, и скрылся с места происшествия. Ребенок умер от полученных травм в карете скорой помощи.

Смертельное ДТП произошло вечером в пятницу, 17 сентября, на улице Степовой. Очевидцы происшествия запомнили приметы автомобиля, на розыск скрывшегося авто были брошены все силы полиции - искали авто светло-зеленого цвета, передает пресс-служба полиции Николаевской области.

Поиски завершились после того, как в полицию позвонил отец несовершеннолетнего водителя и сообщил, что ДТП совершил его сын. Как пишет местное издание Новости N со ссылкой на источник, виновник происшествия взял у своего отца машину, чтобы покататься с друзьями. Он не справился с управлением и сбил ребенка. Потом вся компания просто уехала с места аварии.

По данным полиции, в авто были три человека. За рулем Славуты, по предварительным данным, находился 15-летний подросток.

Читайте такжеНа Львовщине отец насмерть сбил на авто свою двухлетнюю дочьПо факту смертельной аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Полиция выясняет обстоятельства и проводит экспертизы.

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Как сообщал Главред, в городе Килия Одесской области 15-летний парень на мопеде сбил 7-летнюю девочку. Она пересекала дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП девочка потеряла сознание, а впоследствии – впала в кому.

По словам очевидцев, ребенок спокойно переходил дорогу, когда мопед, которым управлял 15-летний местный житель, наехал на нее на большой скорости.