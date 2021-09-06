Жуткая авария на Херсонщине: под колесами микроавтобуса погибли мать с 9-летней дочкой

Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте / НПУ

Трагедия в селе Новая Збурьевка Херсонской области. В населенном пункте произошла смертельная авария. Жертвами ДТП стали женщина с ребенком.

Как сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области, ДТП произошло на улице Центральной. 33-летний водитель грузового микроавтобуса "Рено Трафик" нечаянно наехал на женщину и девочку, которые внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном на то месте.

"Водитель не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударил пешеходов. В результате ДТП 35-летняя женщина и ее 9 - летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - указано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. У водителя уже взяли анализы для установления наличия в его организме алкоголя или наркотических средств.

Напомним, ранее в Чугуеве на Харьковщине легковушка сбила двух детей. Они попали в больницу с тяжелыми травмами. Авария произошла при участии 23-летней девушки, которая управляла автомобилем. Она проезжала нерегулируемый перекресток в то время, как навстречу по проезжей части шли дети.

Также ранее ужасное ДТП произошло 28 августа в селе Подберезцы вблизи Львова. Авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.