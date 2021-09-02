Органы разорвало на части: на Харьковщине легковушка снесла двух детей

Девушка не справилась с управлением / НПУ

Трагедия на Харьковщине. В Чугуеве легковушка сбила двух детей. Они попали в больницу с тяжелыми травмами.

Как говорится в сюжете ТСН, авария произошла при участии 23-летней девушки, которая управляла автомобилем. Она проезжала нерегулируемый перекресток в то время, как навстречу по проезжей части шли дети.

По предварительной информации полиции, девушка пыталась свернуть влево, но не справилась с управлением и сбила двух детей. Медики госпитализировали 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика. У девочки - перелом голени, однако ее жизни ничего не грозит, а вот мальчик пострадал очень сильно - у него разрыв внутренних органов. Его уже прооперировали, однако он до сих пор в тяжелом состоянии.

Напомним, ужасное ДТП произошло 28 августа в селе Подберезцы вблизи Львова. Авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.

Также ранее авария произошла на Клочковском спуске в Харькове. Автомобиль сбил наездницу с конем. Впоследствии, животное умерло. Машина сильных повреждений не получила. Известно о разбитом лобовом стекле и некоторых вмятинах на передней части машины.