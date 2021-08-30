На Сумщине мужчина случайно обнаружил в кювете два трупа

Мертвыми оказались мужчина и женщина / НПУ

В Сумской области случайный прохожий нашел в кювете два трупа. Оказывается, на месте случилась авария.

Жуткую находку мужчина обнаружил в понедельник, 30 августа, около 08:00 утра в селе Реки.

Как сообщили в полиции региона, 47-летний мужчина наткнулся на двух мертвых людей, которые лежали в кювете. Рядом был автомобиль.

"В полицию поступило сообщение от 47-летнего мужчины об обнаружении автомобиля ГАЗель в кювете. Рядом с автомобилем было обнаружено тело женщины и мужчины без признаков жизни", - указано в сообщении.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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Под вопросом открытие уголовного производства по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" УКУ.

Напомним, ужасное ДТП произошло 28 августа в селе Подберезцы вблизи Львова. Авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.

Также ранее авария произошла на Клочковском спуске в Харькове. Автомобиль сбил наездницу с конем. Впоследствии, животное умерло. Машина сильных повреждений не получила. Известно о разбитом лобовом стекле и некоторых вмятинах на передней части машины.