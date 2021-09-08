7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейской

Девочка находится в тяжелом состоянии / фото: bessarabiainform.com

В городе Килия на Одесчине 15-летний парень на мопеде сбил 7-летнюю девочку. Она пересекала дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП девочка потеряла сознание, а впоследствии – впала в кому.

По словам очевидцев, ребенок спокойно переходил дорогу, когда мопед, которым управлял 15-летний местный житель, наехал на нее на большой скорости, пишет местное издание " Бессарабия INFORM ".

В результате аварии девочка упала и сильно ударилась головой. Медики оценивают ее состояние как критическое: девочка впала в кому. Кроме того, у ребенка сломана нога и диагностированы другие травмы. Ее госпитализировали в областную больницу.

В СМИ сообщают, что водитель мопеда не пытался скрыться после аварии. Также известно, что его мать является сотрудником Килийского отделения полиции, поэтому для объективного расследования ДТП в город направили правоохранителей из областного управления.

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