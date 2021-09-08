УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейской

8 сентября 2021, 15:35
Прослушать новость
Остановить

Ее состояние критическое. Сейчас она находится под наблюдением врачей в областной больнице.

Девочка находится в тяжелом состоянии / фото: bessarabiainform.com

В городе Килия на Одесчине 15-летний парень на мопеде сбил 7-летнюю девочку. Она пересекала дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП девочка потеряла сознание, а впоследствии – впала в кому.

По словам очевидцев, ребенок спокойно переходил дорогу, когда мопед, которым управлял 15-летний местный житель, наехал на нее на большой скорости, пишет местное издание "Бессарабия INFORM".

В результате аварии девочка упала и сильно ударилась головой. Медики оценивают ее состояние как критическое: девочка впала в кому. Кроме того, у ребенка сломана нога и диагностированы другие травмы. Ее госпитализировали в областную больницу.

В СМИ сообщают, что водитель мопеда не пытался скрыться после аварии. Также известно, что его мать является сотрудником Килийского отделения полиции, поэтому для объективного расследования ДТП в город направили правоохранителей из областного управления.

Ранее мы рассказывали, что в Светловодске Кировоградской области выпустили из-под стражи под залог в 340 тысяч гривен 28-летнюю Татьяну Вишневскую, которая 1 сентября устроила смертельную аварию. Тогда в результате ДТП погибла мать троих детей Мария Хивренко.

Также сообщалось, что на Херсонщине под колесами микроавтобуса погибли мать с 9-летней дочкой. 33-летний водитель грузового микроавтобуса "Рено Трафик" наехал на женщину и девочку, которые выбежали на проезжую часть в неположенном месте.

Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейской». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корыстьФинансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корысть Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести деньНоволуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день Высокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертониюВысокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертонию Баловень судьбы: 7 фильмов, за которые нельзя не любить Жана-Поля БельмондоБаловень судьбы: 7 фильмов, за которые нельзя не любить Жана-Поля Бельмондо Почему таких, как Затулин, обязательно надо показывать на наших телеканалахПочему таких, как Затулин, обязательно надо показывать на наших телеканалах

Последние новости

16:42

Насиловали телят: на Волыни державшая бомжей в рабстве женщина разразилась пошлым рассказом

16:39

Ученые выявили новый фактор тяжелого течения Covid-19 Видео

16:20

Самый вкусный пирог с капустой: простой старинный рецепт закуски Видео

16:17

"Большая стройка" Зеленского начала первую за 60 лет реставрацию главного музея Полтавщины

16:09

Украинцы могут продавать дом вместе с участком: что нужно знать о принятом законопроекте Видео

Реклама
16:00

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

15:57

Цены на газ в Европе бьют новые рекорды: Газпром продолжает шантажировать ЕС из-за СП-2

15:53

Нашел лазейку: Моргенштерн снова едет в Украину с тремя концертами

15:40

На Ровенщине тетя с племянником решили заглянуть внутрь патрона: распиливали болгаркой

15:35

7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейской Видео

15:33

Удваивает риск сердечного приступа: названа запрещенная привычка, которая ведет к опасным последствиям Видео

15:25

Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной

14:55

"Обед по-богатому" или сколько стоит депутатам хорошо покушать: СМИ узнали цены в столовой Рады Видео

14:36

Пытался спасти оператора: в России во время учений погиб глава МЧС, бывший охранник Путина Видео

14:28

Наступит "кайфовая" погода: синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

14:24

Провальное голосование: Украина не будет просить США предоставить статус основного союзника вне НАТО Видео

14:20

В Украине можно будет расплатиться биткоином: Верховная Рада легализовала криптовалюту

14:16

Отец Бритни Спирс официально подал заявление на прекращение опеки над певицей

13:53

Украина отправится в желтую зону: Шмыгаль заявил об усилении карантина

13:51

Эвакуировали весь дом: в Умани загорелась арендованная хасидами квартира Видео

Реклама
13:51

Чем для украинцев рискованна работа за рубежом - ответ эксперта Видео

13:40

В Украине изменились цены на продукты: что подешевело, а что стало дороже Видео

13:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спасть с собаками, а не с мужчинами

13:35

Больницы Мариуполя бесперебойно получают кислород от меткомбината Ильича: заболеваемость растет

13:21

Занявший место Чапкиса судья Танців з зірками высказал свои чувства после первого эфира

12:39

"До октября не дотянем": эпидемиолог предупредил о риске скорой вспышки COVID-19 из-за детей Видео

12:34

Мисс Украина разделась и произвела фурор горячими фото с отдыха

12:17

Ученые рассказали, как не заразиться после контакта с больным COVID-19

12:17

Значение имени Дмитрий: день ангела, характер, совместимость

12:05

Под Одессой родители били 2-летнего ребенка: их разыскивают копы и соцслужба Видео

12:05

Убытки VS новые инвестиции: что Украина получит от зоны свободной торговли с США

11:48

Холостяк 2021 Михаил Заливако признался, за что в их паре отвечает Анна Богдан

11:34

Хотел сделать "креативное" фото: 17-летнего подростка будут судить за сожженный флаг Украины

11:33

Хотел замести следы: в Полтаве мужчина украл электросамокат, а затем пытался утопить его в ванной Видео

11:29

Отец троих сирот в Светловодске сводит концы с концами, а виновницу ДТП выпустили из СИЗО Видео

11:16

Можно принимать суда с максимальными габаритами: в порту Черноморска появится новый пирс

11:13

Кабмин во главе со Шмыгалем отправят в отставку в октябре - нардеп

11:06

Изнасиловал и украл пачку майонеза: в Киеве разыскивают неадеквата с сайта знакомств

10:53

Вышел тизер Матрицы 4 со 180 тысячами вариантов видеоряда

10:37

Более 10 млн прививок от COVID: в Минздраве Украины отчитались об успехах вакцинации Видео

Реклама
10:23

Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд

10:17

Нет маски - попробуй оружейной смазки: в Днепре в мужчину выстрелили прямо в супермаркете

10:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х Фото Видео

09:52

Локдаун и пик COVID-смертей: эксперт назвал даты, когда Украину накроет коронавирусной волной Видео

09:40

"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1" Видео

09:24

Кайли Дженнер беременна второй раз - уже официально Видео

09:18

Звездопад Тауриды 2021: когда пик и где лучше всего будет видно метеорный поток Видео

08:58

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Видео

08:38

В итальянском учебнике нашли карту с Украиной в составе России: посольство требует её исправить

08:20

Коронавирус в Украине 8 сентября: за сутки - почти 3 тыс. новых больных Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять