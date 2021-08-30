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"Девочка в больнице при смерти": в Запорожье пьяный водитель сбил целую семью

30 августа 2021, 16:38

В крови водителя японского автомобиля Honda Accord обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

ДТП
В Запорожье пьяный водитель сбил целую семью / Нацполиция по Запорожской области

Пятилетняя девочка и ее родители серьезно травмированы в автомобильной аварии, которое произошло в Запорожье на Хортице. Об этом сообщается на сайте Главка Национальной полиции.

Сообщается, что отдыхающая на острове семья оказалась под колесами автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель.

Как установили полицейские, 49-летний водитель автомобиля японского производства Honda Accord на дороге между кафе "Казацкое подворье" и домом отдыха "Пектораль" не соблюдая скоростной режим, совершил наезд на пешеходов ‒ 28-летнюю женщину, 35-летнего мужчину и 5-летнюю дочь.

Всех пострадавших доставили в больницу. У ребенка диагностировали политравму. Медики оценивают ее состояние девочки как тяжелое.

В крови водителя обнаружили 1,6 промилле алкоголя. За совершение тяжкого правонарушения мужчина задержан по статье 208 УК Украины. Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

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Напомним, ранее в Житомирской области правоохранители задержали 31-летнего водителя автомобиля Peugeot 207, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.

До того, в конце мая в Виннице 43-летняя водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила на тротуаре 13-летнего Андрея Тарасюка. Автомобиль летел на скорости и не вписался в поворот. Сначала внедорожник протаранил бетонный забор, а потом его отбросило на парня. Головой мальчик накололся на металлический штырь.

Женщина была очень пьяна и едва держалась на ногах. Содержание алкоголя в ее крови в 16 раз превышало допустимый уровень.

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