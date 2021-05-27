На Житомирщине пьяный в стельку водитель сбил 8-летнего ребенка и сбежал с места ДТП

Водитель управлял авто без прав, медики борются за жизнь пострадавшего ребенка.
В Житомирской области правоохранители задержали 31-летнего водителя автомобиля Peugeot 207, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.
ДТП произошло 26 мая около 18:10 в поселке Хорошев, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.
Отмечается, что житель Хорошева, двигаясь по улице поселка, совершил наезд на ребенка, который шел по краю дороги. Травмированного мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы. Медики борются за его жизнь.
Подчеркивается, что полицейские установили личность водителя-участника ДТП и изъяли из его домовладения иномарку.
"Известно, что ранее правоохранители уже фиксировали факт нахождения за рулем в состоянии опьянения указанного мужчины. Судом он был лишен права управления транспортными средствами. Сейчас, во время освидетельствования о состоянии опьянения, выяснилось, что мужчина тоже употреблял спиртное (3,08 промилле)", - добавили в полиции.
Резонансное ДТП в Виннице:
- 24 мая водитель не справилась с управлением, выехала на тротуар, врезалась в забор и наехала на 13-летнего Андрея Тарасюка.
- Женщина за рулем авто сбила мальчика, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови в 16 раз превышал норму.
- 43-летняя женщина задержана и до избрания меры пресечения находится в следственном изоляторе временного содержания.
- Пострадавший получил проникающую черепно-мозговую травму с повреждением коры головного мозга, у него есть переломы ног и рук. Мальчик попал в реанимацию и был в коме, ему сделали операцию.