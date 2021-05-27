На Житомирщине пьяный в стельку водитель сбил 8-летнего ребенка и сбежал с места ДТП

ДТП на Житомирщине / zt.npu.gov.ua

В Житомирской области правоохранители задержали 31-летнего водителя автомобиля Peugeot 207, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло 26 мая около 18:10 в поселке Хорошев, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Отмечается, что житель Хорошева, двигаясь по улице поселка, совершил наезд на ребенка, который шел по краю дороги. Травмированного мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы. Медики борются за его жизнь.

Подчеркивается, что полицейские установили личность водителя-участника ДТП и изъяли из его домовладения иномарку.

/ zt.npu.gov.ua

"Известно, что ранее правоохранители уже фиксировали факт нахождения за рулем в состоянии опьянения указанного мужчины. Судом он был лишен права управления транспортными средствами. Сейчас, во время освидетельствования о состоянии опьянения, выяснилось, что мужчина тоже употреблял спиртное (3,08 промилле)", - добавили в полиции.

/ zt.npu.gov.ua

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