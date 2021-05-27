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На Житомирщине пьяный в стельку водитель сбил 8-летнего ребенка и сбежал с места ДТП

27 мая 2021, 13:59

Водитель управлял авто без прав, медики борются за жизнь пострадавшего ребенка.

ДТП на Житомирщине / zt.npu.gov.ua

В Житомирской области правоохранители задержали 31-летнего водителя автомобиля Peugeot 207, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло 26 мая около 18:10 в поселке Хорошев, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Отмечается, что житель Хорошева, двигаясь по улице поселка, совершил наезд на ребенка, который шел по краю дороги. Травмированного мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы. Медики борются за его жизнь.

Подчеркивается, что полицейские установили личность водителя-участника ДТП и изъяли из его домовладения иномарку.

/ zt.npu.gov.ua

"Известно, что ранее правоохранители уже фиксировали факт нахождения за рулем в состоянии опьянения указанного мужчины. Судом он был лишен права управления транспортными средствами. Сейчас, во время освидетельствования о состоянии опьянения, выяснилось, что мужчина тоже употреблял спиртное (3,08 промилле)", - добавили в полиции.

/ zt.npu.gov.ua

Резонансное ДТП в Виннице:

  • 24 мая водитель не справилась с управлением, выехала на тротуар, врезалась в забор и наехала на 13-летнего Андрея Тарасюка.
  • Женщина за рулем авто сбила мальчика, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови в 16 раз превышал норму.
  • 43-летняя женщина задержана и до избрания меры пресечения находится в следственном изоляторе временного содержания.
  • Пострадавший получил проникающую черепно-мозговую травму с повреждением коры головного мозга, у него есть переломы ног и рук. Мальчик попал в реанимацию и был в коме, ему сделали операцию.
ДТП новости Житомира
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