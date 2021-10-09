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Трое мужчин по очереди насиловали беременную девушку в Одессе

9 октября 2021, 16:55
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Со своими обидчиками пострадавшая познакомилась возле супермаркета.

Полиция
Насильники угрожают девушке физической расправой/ УНИАН

В Одессе девушку на 7-й неделе беременности изнасиловали трое мужчин. С ними она познакомилась на выходе из супермаркета "АТБ".

Вопиющий инцидент произошел по адресу ул. Ильфа и Петрова, 53, пишет Telegram-канал "Новости Одесса".

"Как сообщают в полиции возле АТБ девушка познакомилась с кем-то и ее позвали домой покушать, а потом начали приставать и изнасиловали "по кругу" трое мужчин по очереди и принуждали к оральному сексу" - говорится в сообщении.

В Сети также сообщают, что девушка находится на 7 неделе беременности.

Читайте также"Пытался расставить мне ноги": в поезде "Киев-Львов" чуть не изнасиловали женщину"Сейчас насильники угрожают девушке физической расправой чтобы "замять дело" мол у них есть связи в полиции", — сообщили авторы канала.

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По информации издания "Обозреватель", пострадавшая находилась в розыске за участие в краже, поэтому не сразу решилась обратиться к правоохранителям за помощью.

Ранее мы сообщали, что в Киеве отец зверски насиловал свою 14-летнюю дочь, угрожая ей пистолетом и ножом. Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, мужчину уже арестовали.

Также сообщалось, что в Закарпатской области взяли под стражу троих подростков в возрасте 14 и 15 лет, которых подозревают в групповом изнасиловании 14-летней девушка. Следствие установило, что в конце августа в одном из населенных пунктов района трое подростков затянули 14-летнюю девушку в подвал дома одного из парней.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Одессы изнасилование
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