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Затянули в подвал и снимали все на камеру: подробности тройного изнасилования 14-летней закарпатки

18 сентября 2021, 08:24

Обидчики изнасиловали несовершеннолетнюю в подвале. При этом свои издевательства ребята снимали на камеру мобильного телефона.

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На Закарпатье трое подростков надругались над односельчанкой / ua.depositphotos

В Закарпатской области взяли под стражу троих подростков в возрасте 14 и 15 лет, которых подозревают в групповом изнасиловании 14-летней односельчанки.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры, следствие установило, что в конце августа в одном из населенных пунктов района трое подростков затянули 14-летнюю девушку в подвал дома одного из парней.

Выяснилось, что именно в том подвале обидчики насиловали несовершеннолетнюю. При этом свои издевательства ребята снимали на камеру мобильного телефона.

Через некоторое время об изнасиловании узнали родные девушки, и обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас по делу назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства преступления.

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Тем временем, пострадавшей девушке оказывают необходимую помощь, говорят в прокуратуре.

Трем несовершеннолетним объявили подозрение и взяли под стражу по факту группового изнасилования 14-летней девушки по ч. 3 ст. 152 УК Украины (Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней).

Читайте также"Бросил на пол и надругался": в Чернигове мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницуРанее сообщалось, на Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку. Копы подозревали, что к изнасилованию причастны двое 15-летних и 14-летний подростки, которые живут в одном селе с потерпевшей.

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новости Закарпатья изнасилование
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