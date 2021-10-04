Пока жена работала: в Одессе мужчина зверски насиловал 7-летнюю падчерицу

Насильника ребенка задержали / Нацполиция

В Одессе мужчина регулярно насиловал свою 7-летнюю падчерицу, пока ее мать была на работе.

Как сообщает Национальная полиция региона, его уже задержали.

"Отчим вступал в половые отношения с девочкой, когда ее матери не было дома. Это длилось до тех пор, пока пострадавшая не рассказала обо всем бабушке", - говорится в сообщении.

Вину фигуранта подтвердили результаты нескольких проведенных экспертиз.

Насильнику объявили о подозрении по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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