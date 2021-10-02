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Лежала без сознания в гараже: под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

2 октября 2021, 13:32

Мать девушки заметив, что ее дочь не вернулась домой вечером, сразу же вызвала полицию по месту жительства.

изнасилование
Под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю / ua.depositphotos.com

Уроженец Луганщины изнасиловал несовершеннолетнюю в поселке Петропавловская Борщаговка под Киевом. 48-летний мужчина воспользовался тем, что 17-летняя девушка потеряла сознание в гараже, и надругался над ней.

Как сообщили в полиции Киевской области, 17-летняя девушка поехала на рынок в поселке Петропавловская Борщаговка – там она раздавала листовки. Потом она зашла в один из МАФов, где двое мужчин предложили ей выпить вина. Девушка согласилась, но после употребления алкоголя ей стало плохо. Один из мужчин отвел девушку к гаражному кооперативу, где положил отдыхать.

Мать девушки заметив, что ее дочь не вернулась домой вечером, сразу же вызвала полицию по месту жительства.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение девушки. Выяснилось, 48-летний уроженец Луганской области, который находился в гаражном кооперативе вместе с несовершеннолетней, воспользовался тем, что девушка была без сознания, и вступил с ней в половую связь.

Полицейские установили и задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

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