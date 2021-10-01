"Говорила о ребенке, умоляла отпустить": на Волыни мужчина изнасиловал девушку после гинекологической операции

На Волыни мужчина изнасиловал девушку после гинекологической операции / УНИАН

Вблизи одного из сел Локачинского района (Волынская область) мужчина изнасиловал девушку, которая шла в гости к бабушке сразу после гинекологической операции. Об этом говорится в решении Локачинского районного суда Волынской области.

Потерпевшая на судебном заседании рассказала, что в день изнасилования ей сделали гинекологическую операцию. Вернувшись домой, она выпила обезболивающее и тропой пошла в соседнее село к бабушке. В безлюдном месте ее встретил мужчина, который начал знакомиться в агрессивном тоне.

Когда женщина отказались пить с ним пиво, мужчина на нее напал и изнасиловал.

"Во время полового акта она кричала, говорила, чтобы он не делал этого, что у нее есть ребенок, муж и сегодня она прошла через гинекологическую операцию. Однако обвиняемый не остановился, закрывал ее рот рукой, угрожал", — говорится в решении суда.

После насилия женщина пообещала, что если агрессор ее отпустит, то она никому не расскажет о нападении. Однако после возвращения в село женщина сразу обратилась в полицию. Причем во время расследования насильник ей угрожал и предлагал деньги, чтобы она забрала заявление из полиции.

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Подозреваемый вину на суде признал частично – заявив о том, что был пьян, а секс был по согласию и вообще −"потерпевшая его боялась".

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании и приговорил к 3 годам и 8 месяцам тюремного заключения.

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Напомним, ранее на Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку. Копы подозревали, что к изнасилованию причастны двое 15-летних и 14-летний подростки, которые живут в одном селе с потерпевшей.

По делу назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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