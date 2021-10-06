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Угрожал ножом: в Киеве отец зверски изнасиловал свою 14-летнюю дочь

6 октября 2021, 11:08

За такое преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

насилие
Отец изнасиловал дочь / pixabay

В Киеве отец зверски насиловал свою 14-летнюю дочь, угрожая ей пистолетом и ножом.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, мужчину уже арестовали.

"Согласно материалам следствия, 2 октября 2021 года 38-летний подозреваемый пригласил к себе домой 14-летнюю дочь для просмотра кинофильмов (супруги разведены, живут отдельно). Находясь в квартире, мужчина, демонстрируя и угрожая применить предметы, внешне похожие на нож и пистолет, заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения, таким образом изнасиловал ее", — говорится в сообщении прокуратуры.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении жителю столицы, который изнасиловал несовершеннолетнюю дочь (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Во вторник, 5 октября, суд по ходатайству прокурора избрал мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

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За такое преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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изнасилование
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