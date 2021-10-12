На Ровенщине отчим насиловал малолетнюю падчерицу и снимал все на камеру

Отчим насиловал падчерицу на камеру / Zakon.kz

В Ровенской области 32-летний неадекват насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы. При этом весь процесс он снимал на камеру.

Как говорится в сообщении Ровенской областной прокуратуры, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Следствие выяснило, что 32-летний мужчина, проживающий на территории нынешней Острожской территориальной громады, в течение полугода: с января по май 2020 регулярно насиловал девочку. В итоге, совершенно случайно это ужасное видео увидела мать девочки и обратилась в полицию.

Мужчина свою вину признал частично. Однако Здолбуновский районный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. После этого педофил и его защитник обратились в апелляционный суд.

Накануне, 11 октября, Ровенский апелляционный суд не удовлетворил жалобы осужденного, оставив наказание, которое назначил суд первой инстанции.

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Напомним, ранее в детском оздоровительном лагере Бердянска 18-летний вожатый развращал 9-летнюю девочку, когда она спала. Родители пострадавшей боятся, что парень останется без наказания.

Инцидент произошел летом. Девочка позвонила родителям и рассказала, что она проснулась и увидела, как 18-летний парень снял с нее белье, касался половых органов и фотографировал ее на телефон.

Также ранее в Одессе на скамью подсудимых попал 52-летний местный житель за развращение и изнасилование 10 несовершеннолетних девочек. Мужчина создал фейковый аккаунт в соцсетях и под прикрытием фото своего сына знакомился с несовершеннолетними, а затем шантажом заманивал на встречу в безлюдном месте.