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На Ровенщине пьяный экс-прокурор "убил" многодетную мать и прикрывается собакой

12 ноября 2021, 08:42
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Мужчина совершил смертельное ДТП и утверждает, что его отвлекло животное.

Мужчина сказал, что вообще не пьет / Обозреватель

Жуткое ДТП случилось в Ривненской области вблизи города Сарны. Экс-прокурор областной прокуратуры Иван Скобуха спровоцировал аварию в результате которой погибла многодетная мать.

Как сообщает Obozrevatel, трагедия случилась 8 сентября на 70 километре автодороги Городище - Ривне - Староконстантинов.

35-летняя женщина ехала на скутере Honda, однако в нескольких километрах от дома в селе Немовичи ее снес автомобиль Nissan Rogue. Водитель не остановился и протащил скутер с женщиной еще примерно километр. Все это случилось на глазах копов, которые в тот момент общались с другим водителем.

"Олеся проезжала мимо правоохранителей, и они оказались свидетелями, как ее сбил автомобиль. Потому патрульные быстро поехали за машиной и задержали водителя – иначе бы он скрылся. Он уже проехал километр-полтора", - рассказал супруг погибшей.

Мужчина работает на СТО и он, и дети тяжело перенесли трагедию. Младший сын узнал о том, что мамы нет только спустя полтора месяца.

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"Старший сын учится в университете на специальности "менеджмент", дочка еще в 10 классе, а Игорек – во втором", – рассказал отец детей.

Как наказали виновного

Виновник аварии оплатил только расходы на похороны. Случившееся он объяснил тем, что отвлекся "на собаку", которая бросилась под ноги и отвлекла его. Но копы утверждают, что он пытался сбежать с места аварии, но он не справился с управлением и слетел с трассы. Внешне его состояние было оценено, как в алкогольном опьянении.

Ему избрали меру пресечения, но менее, чем через два месяца виновник трагедии вышел под домашний арест.

Известно, что мужчина ранее работал в Ривненской областной прокуратуре, но провалил переаттестацию.

"Свидетели рассказали, что от бывшего прокурора разило алкоголем, а зрачки были расширены, но экспертиза показала, что "кровь чистая". Образец для анализа у него взяли спустя 12 часов после аварии, потому что он проходить алкотест на месте он отказался, а результат ждали аж два месяца", - рассказал адвокат потерпевших Вадим Топольский.

Теперь бывшему прокурору грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет на право управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, в среду, 3 ноября, под Винницей автомобиль Ford Fusion сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте аварии.

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