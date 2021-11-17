"Вовина тысяча" сгорит через четыре месяца: нардеп рассказал, как потратить бонус за вакцинацию

"Вовина тысяча" - как получить деньги за вакцинацию от коронавируса / Фото facebook.com/ProtsyshynOfficial

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, как вакцинированным украинцам будут выдавать тысячу гривен, которую пообещал президент Владимир Зеленский. В соцсетях инициативу главы государства уже окрестили "вовиной тысячей".

По словам нардепа, сроки выдачи средств достаточно размытые - с 19 декабря по конец 2022 года. В 2021 году на эти нужды готовы выделить лишь три миллиарда гривен. Какие суммы будут предусмотрены в 2022 году (и будут ли) – пока что неизвестно, говорится в Telegram-канале нардепа.

Железняк уточнил, что будет специально отобран список предприятий, которым можно будет платить "вовину тысячу" по этой программе. Для получения средств украинцам придется завести еще и специальную пластиковую карту.

"Одновременно граждане в Дії проходят верификацию и получают специальную банковскую карточку. Кабмин перечисляет на эту карточку деньги - заветную 1000 грн. Кто получил карточку и деньги, использует "Велику однатищу" на протяжении четырех месяцев в списке зарегистрированных в программе предприятий", - рассказал нардеп.

Пока что программу планируют запустить только в приложении Дія.

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"Для тех, кто не хочет дружить с Дія что-то подобное запустят с третьего квартала 2022 года", - резюмировал нардеп.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен. Но это будут не наличные деньги, а своеобразный депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что полученные деньги можно будет потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

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