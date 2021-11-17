"Вовина тысяча" сгорит через четыре месяца: нардеп рассказал, как потратить бонус за вакцинацию

Для получения тысячи гривен придется завести специальную пластиковую карту. Их можно будет использовать в списке зарегистрированных в программе предприятий.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, как вакцинированным украинцам будут выдавать тысячу гривен, которую пообещал президент Владимир Зеленский. В соцсетях инициативу главы государства уже окрестили "вовиной тысячей".
По словам нардепа, сроки выдачи средств достаточно размытые - с 19 декабря по конец 2022 года. В 2021 году на эти нужды готовы выделить лишь три миллиарда гривен. Какие суммы будут предусмотрены в 2022 году (и будут ли) – пока что неизвестно, говорится в Telegram-канале нардепа.
Железняк уточнил, что будет специально отобран список предприятий, которым можно будет платить "вовину тысячу" по этой программе. Для получения средств украинцам придется завести еще и специальную пластиковую карту.
"Одновременно граждане в Дії проходят верификацию и получают специальную банковскую карточку. Кабмин перечисляет на эту карточку деньги - заветную 1000 грн. Кто получил карточку и деньги, использует "Велику однатищу" на протяжении четырех месяцев в списке зарегистрированных в программе предприятий", - рассказал нардеп.
Пока что программу планируют запустить только в приложении Дія.
"Для тех, кто не хочет дружить с Дія что-то подобное запустят с третьего квартала 2022 года", - резюмировал нардеп.
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен. Но это будут не наличные деньги, а своеобразный депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.
В своем обращении глава государства подчеркнул, что полученные деньги можно будет потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.
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