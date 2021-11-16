Тысячу Зеленского получат далеко не все: в Слуге народа назвали важное условие

Владимир Зеленский анонсировал выплату тысячи гривен за вакцинацию/ УНИАН

Президент Владимир Зеленский пообещал тысячу гривен всем привитым двумя дозами против коронавируса. Деньги получат только те украинцы, которые вакцинируются после 19 декабря.

Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии изданию "Вести".

"... мне уже не дадут (тысячу гривен - ред.), и моему коллеге не дадут. Большинству не дадут. Получат только те, кто вакцинируется после 19 декабря", - пояснил нардеп.

Читайте также"Конец эпохи бедности": Сеть взорвалась мемами из-за "Вовиной тысячи"Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

По его словам, список сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадавшие от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

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