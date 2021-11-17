Украина изменяет правила карантина: кого и когда это коснется

Карантин будет ослаблен / УНИАН

Во Львовской области с понедельника, 22 ноября, несколько ослабят карантин. Такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"С 22 ноября дети вернутся в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников отстранят от работы", - сказано в сообщении.

Касательно транспорта, то в междугородке смогут проехать только пассажиры, у которых есть:

сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;

справка о выздоровлении.

Все это будут проверять мобильные группы. Поэтому ехать без данных документов строго запрещено.

Напомним, ранее мы писали о том, как получить тысячу за вакцинацию, обещанную Зеленским.

Также стало известно, что вторую дозу антиковидной прививки еще не получили 600 тысяч украинцев.

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