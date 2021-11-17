Украина изменяет правила карантина: кого и когда это коснется

Изменения в правилах карантина уже с 22 ноября постигнут одну из областей.
Во Львовской области с понедельника, 22 ноября, несколько ослабят карантин. Такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
"С 22 ноября дети вернутся в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников отстранят от работы", - сказано в сообщении.
Касательно транспорта, то в междугородке смогут проехать только пассажиры, у которых есть:
- сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;
- справка о выздоровлении.
Все это будут проверять мобильные группы. Поэтому ехать без данных документов строго запрещено.
Напомним, ранее мы писали о том, как получить тысячу за вакцинацию, обещанную Зеленским.
Также стало известно, что вторую дозу антиковидной прививки еще не получили 600 тысяч украинцев.
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Автор: Ульяна Виноградова