Вакцинация станет обязательной: в Минздраве хотят ужесточить правила карантина для "желтой" зоны

Виктор Ляшко анонсировал новые правила карантина / скриншот

В Украине в "желтой" зоне в скором времени усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации для работы заведений.

Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине, сообщил Виктор Ляшко на брифинге 17 ноября.

"В настоящее время Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей", – заявил глава Минздрава.

Ляшко также призвал семейных врачей активнее общаться с людьми, с которыми подписали декларацию, напоминать о необходимости вакцинации и получения второй дозы вакцины в ближайшее время.

Читайте такжеНовый год в "красной" зоне: Кузин оценил шансы ослабление карантина на праздники в УкраинеОтметим, на сегодняшний день в "желтой" зоне находится две области - Закарпатская и Кировоградская. В ней COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий не обязательны. Такие ограничения действуют в "красной" зоне.

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По состоянию на 16 ноября в "красной" зоне карантина находятся 18 регионов Украины. В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что ориентировочно со следующей недели карантин постепенно начнут ослаблять.

В Киевской школе экономики считают, что выйти из "красной" зоны могут четыре региона – Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

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