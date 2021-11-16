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Четыре области Украины могут покинуть "красную" зону уже на следующей неделе

16 ноября 2021, 16:34
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При этом, Винницкая область вскоре наоборот, попадет в "красную" зону эпидбезопасности.

карантин, коронавирус
В KSE рекомендуют каждому региону наращивать темпы вакцинации / УНИАН

Если в Минздраве не исключают, что Луганская, Волынская и Херсонская области могут выйти из "красной" зоны, то в Киевской школе экономики считают, что таких регионов может быть четыре – Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

Как заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга, это может произойти уже на следующей неделе. Он также добавил, что к этой четверке может присоединиться и Львовщина.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что со следующей недели начнется выход регионов Украины из красной зоны. Сейчас 18 областей Украины продолжают находиться на "красном" уровне эпидемической опасности из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

При этом, Винницкая область вскоре наоборот, попадет в "красную" зону эпидбезопасности. По данным на сегодня, 16 ноября, в больницах на территории Винницкой области койки с кислородом заполнены на 60,8%. Соотношение госпитализаций в регионе составляет 83 случая на 100 тыс. человек, а целевой показатель: 60 случаев.

Статистика МОЗ

Коронавирус в Украине: последние новости

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали более 16 тысяч новых больных COVID-19. Умерли 838 человек, что является антирекордом с начала пандемии.

Президент Владимир Зеленский мотивировал украинцев вакцинироваться. Он заявил, что все, кто сделают 2 прививки, получат от государства по тысяче гривен. Но потратить их на все что угодно не получится – они исключительно для абонементов в спортзал, посещения кинотеатров или билетов для путешествий по стране.

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