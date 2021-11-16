Украина начнет выходить из "красной" зоны со следующей недели - Ляшко

Стало известно, когда карантин в Украине начнут ослаблять/ УНИАН

По состоянию на 16 ноября в "красной" зоне карантина находятся 18 регионов Украины. В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что ориентировочно со следующей недели карантин постепенно начнут ослаблять.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, еcть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости COVID-19, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом.

"Начало выхода областей из "красного" уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе", - сказал Ляшко.

Министр напомнил, что в Херсонской области "красный" уровень эпидопасности действует уже 30 дней, что фактически составляет то же время, установленное прошлой волной коронавируса.

"То есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти среднестатистическими темпами", - сказал Ляшко.

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Отметим, Херсонщина первой в Украине попала в "красную" зону карантина во время нынешней волны коронавируса.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 308 жителей страны. Кроме того, зафиксирован новый антирекорд смертности за все время пандемии. За минувшие сутки зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было. Всего умерли от коронавируса почти 78 тысяч украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 16 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, в Украине зафиксировали 833 летальных случая - это был предыдущий антирекорд смертей за сутки.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Когда закончится карантин

В 18 областях Украины действует жесткий карантин. В трех регионах коронавирусные показатели начали существенно улучшаться. По данным МОЗ, уровень эпидопасности снижается, а это значит, что некоторые области вскоре могут выйти из "красной зоны". Первыми "счастливчиками", вышедшими из локдауна, могут стать Луганская, Волынская и Херсонская области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что две области Украины в ближайшее время могут выйти из красной зоны карантина. Это Херсонщина и Луганщина.

В киевских школах из-за "красной" зоны продлили дистанционное обучение. Еще неделю столичные ученики будут учиться на "удаленке". Позже КГГА заявили, что школьники Киева смогут вернуться за парты только после спада заболеваемости COVID-19 среди детей.

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