В Украине снова расширили "красную" зону

Винницкая область переходит в красную зону / pixabay

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям расширила "красную" зону адаптивного карантина в Украине.

Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, уже на этой неделе "красная" зона начнет действовать в Винницкой области.

Ограничения "красной" зоны в Винницкой области начнут действовать с полуночи 8 ноября.

С четверга в Винницкой области будет запрещена работа заведений общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

При этом ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.

Реклама

Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Отметим, "красными" регионы становятся в случае, если показатели коэффициента выявления случаев инфицирования, уровня госпитализации и загруженности коек с кислородом превышены в течение 3 дней.

Читайте такжеВыход из "красной зоны": Шмыгаль назвал области, где могут отменить локдаун

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

Читайте также: