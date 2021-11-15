В Украине снова расширили "красную" зону

Уже на этой неделе "красная" зона начнет действовать в Винницкой области.
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям расширила "красную" зону адаптивного карантина в Украине.
Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, уже на этой неделе "красная" зона начнет действовать в Винницкой области.
Ограничения "красной" зоны в Винницкой области начнут действовать с полуночи 8 ноября.
С четверга в Винницкой области будет запрещена работа заведений общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.
При этом ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.
Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
Отметим, "красными" регионы становятся в случае, если показатели коэффициента выявления случаев инфицирования, уровня госпитализации и загруженности коек с кислородом превышены в течение 3 дней.
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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.
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