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В Черновцах бешеная белка покусала людей: на городских улицах ввели карантин

8 ноября 2021, 14:34
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Белка впоследствии умерла, а пострадавшие теперь проходят курс иммунизации против бешенства.

погода, осень, белка
Белка впоследствии умерла / УНИАН

В центральной парке им. Шевченко в Черновцах белка покусала двух человек. Впоследствии оказалось, что у грызуна бешенство, поэтому городские власти вынуждены были ввести ограничительные меры.

В связи с этим случаем на улице Первомайскую и в переулке Топоривский ввели карантинные ограничения. Кроме того, в зону риска попали улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко, сообщает пресс-служба местного горсовета.

Из-за карантина предпримут следующие действия:

  • обследование и прививка животных с близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства;
  • вынужденная дезинфекция в районе отлова и передержки белки (конный двор).

Что касается белки, то спасти животное не удалось. Пострадавшие в настоящее время проходят курс иммунизации от бешенства.

Что такое бешенство

Это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Отметим, что согласно данным Минздрава 8 ноября, Черновицкая область по-прежнему соответствует "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Всего таких областей пять – плюс Волынь, Полтавщина, Харьковщина и Черкасская область. Однако в части из них уже действуют самые жесткие ограничения.

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По мнению профессора-эпидемиолога Натальи Виноград, в Украине нужно объявить общенациональный локдаун. По ее словам, все вакцины против "короны", используемые в мире, являются экспериментальными. Они "не успевают" за мутирующим вирусом, а поэтому не могут гарантировать полноценную защиту для человека.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине выявили 13 068 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных – 790 детей и 145 медработников. Снижение суточной заболеваемости, вероятнее всего, вызвано спадом тестирования населения в выходные дни.

Несмотря на это, от осложнений болезни умерли 473 пациента. Это немного больше, чем днем ​​ранее (тогда количество новых инфицированных за сутки перевалило 17,4 тысячи, умерли 449 человек). Выздоровели 8 200 человек.

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