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Ситуация ухудшается каждый день: Украина вторая в мире по росту смертности от COVID-19

7 ноября 2021, 20:37

Больше, чем в Украине, суточная смертность оказалась только в России. Всего накануне в мире жертвами COVID-19 стали чуть больше 6 тыс. человек.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
В Украине выросла смертность от коронавируса / facebook.com/moz.ukr

Украина, как и неделей ранее, занимает второе место в мире по количеству суточной смертности от коронавируса. Так, по состоянию на 7 ноября в Украине от последствий COVID умер 449 человек. Больше суточная смертность оказалась только в России – 1179 умерших.

На 3-м месте по суточной смертности от COVID-19 находится Румыния (263), за ней идут Мексика (261) и Филиппины (191). По количеству же больных Украина четвертая в Европе и шестая в мире, информирует ресурс Worldometers.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине зафиксировали еще 17,4 тыс. случаев коронавируса. Известно, что среди пациентов 1119 детей и 195 медработников. Снижение суточной заболеваемости, вероятнее всего, вызвано спадом тестирования населения в выходные дни.

В больницы госпитализировали 5 652 человека с выраженными симптомами коронавируса. Это даже больше, чем за вчерашний день, когда обнаружили больше всего смертей за все время.

Коронавирус в Украине: самая важная информация

  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса. Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.
  • С 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации для работников определенных сфер и отстранении от работы тех, кто не привился.
  • Также с 8 ноября в "Дії" появится сертификат о выздоровлении от COVID-19. Срок действия сертификата составит 105 дней, а сгенерировать документ можно будет не ранее чем через 15 дней после того, как врач внесет данные в систему.

По мнению профессора-эпидемиолога Натальи Виноград, в Украине нужно объявить общенациональный локдаун. По ее словам, все вакцины против "короны", используемые в мире, являются экспериментальными. Они "не успевают" за мутирующим вирусом, а поэтому не могут гарантировать полноценную защиту для человека.

viber
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