Неутешительные цифры: Украина на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19

Украина - в мировых лидерах по суточной смертности от коронавируса / facebook.com/moz.ukr

Украина занимает второе место в мире по количеству суточной смертности от коронавируса. Так, за пятницу, 29 октября, в Украине от последствий COVID умер 541 человек. Больше суточная смертность оказалась только в России – 1160 умерших.

На третьем месте по суточной смертности от коронавируса находится Индия (446), за ней идут Филиппины (423) и Румыния (395). Больше всего пациентов за сутки выздоровели в США (45 364), Британии (35 152) и РФ (28 909). Украина (9449) – на девятом месте в мире, сообщает Worldometers.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировали еще 17,4 тыс. случаев коронавируса. Известно, что среди пациентов 1108 детей и 178 медработников. Снижение суточной заболеваемости, вероятнее всего, вызвано спадом тестирования населения в выходные дни.

За прошедшие сутки больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (1 934), Одесской (1 521), Сумской (1 176), Житомирской (1 166) и Днепропетровской (2 280) областях.

Коронавирус в Украине: самая важная информация

29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

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30 октября в "красной" зоне карантина оказались 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.