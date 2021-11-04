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Нужно сделать три шага: врач рассказал, как остановить вспышку COVID-19 в Украине

4 ноября 2021, 11:33
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Медик отметил, что единственным выходом является вакцинация и ужесточение карантинных требований.

Карантин, люди
Как остановить вспышку коронавируса / УНИАН

В Украине ежедневно заражаются коронавирусом 100 тысяч человек, а статистика Минздрава не отображает реальных масштабов эпидемии. Об этом заявил советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

"Я врач, который наблюдает за пандемией уже долгое время. Понимаю, что опыта никто в Украине не имеет в борьбе с новым мутирующим вирусом, который создает нам постоянные квесты", – написал медик в своем телеграм-канале.

Врач дал советы, как уменьшить рост заражения коронавирусом среди украинцев.

Среди обязательных мер:

  1. Сделать жесткие ограничения для всех, и вакцинированных и не вакцинированных, на 2 недели минимум, чтобы сбить рост новых случаев, потому что сейчас болеет ежедневно неофициально более 100 тысяч украинцев.
  2. Вакцинацию провести с огромной социальной дистанцией.
  3. Увеличить тестирование быстрыми тестами. Другого пути мы не видим…", – посоветовал Тарас Жиравецкий.

Отметим, что в течение прошлых суток, 3 ноября, по Украине зафиксировали 27 377 больных COVID-19. Это больше всего с начала пандемии. Среди них 1 787 детей и 426 медработников. Общее количество случаев превысило 3 миллиона.

По мнению профессора-эпидемиолога Натальи Виноград, в Украине нужно объявить общенациональный локдаун. По ее словам, все вакцины против "короны", используемые в мире, являются экспериментальными. Они "не успевают" за мутирующим вирусом, а поэтому не могут гарантировать полноценную защиту для человека.

viber
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