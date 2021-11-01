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В Минздраве заявили о стабилизации COVID-ситуации в Украине: медики не согласны

1 ноября 2021, 13:04
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Уровень госпитализаций в Украине вышел на плато.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Уровень госпитализаций в Украине вышел на плато / facebook.com/moz.ukr

В Украине шестой день подряд уровень госпитализации пациентов с COVID-19 находится на плато после более чем трехмесячного роста. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 1 ноября.

По его словам, на прошлой неделе в Украине сделали рекордное количество прививок вакциной против коронавируса – 1 миллион 740 тысяч. Благодаря вакцинации за последнюю неделю, как отметил Ляшко, удалось спасти 1238 жизней.

При этом Ляшко подчеркнул, что сейчас не время расслабляться и это лишь первые положительные эффекты, которые удалось достичь. Министр добавил, что заболеваемость на коронавирус по-прежнему держится на самых высоких показателях и "наше общее дело сдвинуть эту заболеваемость на спад, а не на дальнейший рост".

В то же время львовский врач Тарас Жиравецкий, который изучает COVID-19 с первых дней пандемии, отметил, что с утверждением главы Минздрава о выходе на плато по заболеваемости не согласны многие его коллеги.

"Прогнозировать не будем, но почему-то мои коллеги инфекционисты и эпидемиологи говорят, что мы еще на подъеме и не достигли пика волны…", – написал он на своей в телеграме.

За прошедшую неделю вакцинировали больше украинцев, чем за весь июнь

За прошедшую неделю в Украине провели 1 740 231 прививку. В Минздраве отметили, что это больше, чем за весь июнь. При этом за минувшие сутки, 31 октября, в Украине против коронавируса вакцинировали 117 818 человек. 89 546 из них получили первую дозу, а остальные 28 272 – вторую.

С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 сделали 10 245 775 украинцев. 10 245 773 из них получили одну дозу вакцины. Вместо этого полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

viber
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