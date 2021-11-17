В магазин за продуктами с COVID-сертификатом и локдаун: в Минздраве объяснили ситуацию с карантином

В магазины в Украине пока будут пускать без COVID-сертификатов / УНИАН

Власти на данный момент не намерены запускать локдаун в Украине по всей стране. Пока в красной зоне только 17 регионов, и не исключено, что карантин усилят еще в 2-3 областях. Для походов в продуктовые магазины COVID-сертификат вакцинации пока не нужен. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В интервью Сегодня он рассказал о том, что сейчас государство не планирует вводить усиленного карантина по всей территории Украины. Ограничения по-прежнему будут действовать точечно.Читайте такжеВ полиции рассказали, проверяют ли наличие COVID-сертификатов на улице

"Пока не рассматриваем такого формата. 17 регионов сейчас находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области", - сказал Кузин.

Также он добавил, что меры, при которых невакцинированным украинцам могут запретить приходить в магазины за продуктами, пока запускать не собираются.

"Продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений. Это связано с тем, что там люди покупают себе еду. Работа таких точек, как и аптек, не ограничивается даже в красной зоне", - подчеркнул Игорь Кузин.

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Карантин в Украине

Кабинет министров 11 октября по причине ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране, принял решение об изменении правил межрегиональных перевозок в Украине. С 21 октября для того чтобы отправиться в регион с красным, оранжевым или желтыми эпидемиологическим режимом, нужно предъявить сертификат вакцинации от коронавируса, либо же негативный тест.

С 1 ноября COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус стал обязательным для поездок и посещения заведений в Киеве, который с этого дня оказался в красной зоне карантинных ограничений.

Для украинцев, которые не сделали прививку от коронавируса, но переболели COVID-19, появился сертификат выздоровления. Документ, срок действия которого составляет 3 месяца, можно сгенерировать в приложении Дія.