Карантин и стаж: чиновники рассказали, как простои фирмы влияют на льготные пенсии

Довольно важный вопрос - влияют ли простои фирмы на льготные пенсии всех граждан Украины - и особенно тех, кто трудится на "вредных" производствах.
Из страхового стажа работника, который занятого на "вредном" производстве (такие люди имеют право выходить на пенсию раньше установленного возраста), вычтут дни, во время которых предприятие простаивало, в том числе и из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом пишет "Пенсионный курьер".
"Предприятие, на котором я работал во вредном цехе, во время карантина из-за пандемии коронавируса работало по отдельно установленному графику. В частности, в льготной справке отмечено, что в период с марта 2020 года по июнь 2021 года в цехе периодически были просты в работе, а именно — 44 дня. Как этот период будет отнесен к моему льготному стажу?", ‒ задал вопрос читатель.
"Если в льготной справке, которую выдало вам предприятие, указано, что в период с марта 2020 по июнь 2021 года было 44 дня простоев в работе, из льготного стажа будет изъято именно 44 дня", — ответили чиновники.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.
По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.
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