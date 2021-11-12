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Карантин и стаж: чиновники рассказали, как простои фирмы влияют на льготные пенсии

12 ноября 2021, 11:38
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Довольно важный вопрос - влияют ли простои фирмы на льготные пенсии всех граждан Украины - и особенно тех, кто трудится на "вредных" производствах.

пенсионеры
Как простои фирмы влияют на льготные пенсии/ УНИАН

Из страхового стажа работника, который занятого на "вредном" производстве (такие люди имеют право выходить на пенсию раньше установленного возраста), вычтут дни, во время которых предприятие простаивало, в том числе и из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом пишет "Пенсионный курьер".

"Предприятие, на котором я работал во вредном цехе, во время карантина из-за пандемии коронавируса работало по отдельно установленному графику. В частности, в льготной справке отмечено, что в период с марта 2020 года по июнь 2021 года в цехе периодически были просты в работе, а именно — 44 дня. Как этот период будет отнесен к моему льготному стажу?", ‒ задал вопрос читатель.

"Если в льготной справке, которую выдало вам предприятие, указано, что в период с марта 2020 по июнь 2021 года было 44 дня простоев в работе, из льготного стажа будет изъято именно 44 дня", — ответили чиновники.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.

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