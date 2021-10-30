Миллион украинцев получают минимальную пенсию: на сколько ее собрались повысить

Повышения будет уже в декабря / Фото: УНИАН

Размер минимальной пенсии в Украине является аналогичным прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и составляет сейчас 1 854 гривен, но в декабре сумму повысят до 1 934 гривен.

"За два года работы нашего правительства мы ввели адресные программы и существенно повысили пенсионные выплаты. А минимум пока получают до 1 млн человек. Но у нас есть планы изменить это", - заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в комментарии Finance.ua.

Также она отметила, что еще в прошлом году ввели доплаты в размере 500 грн для людей в возрасте от 80 лет, а с октября этого года распространили их и на 75-летних.

Читайте такжеПенсии в Украине вырастут: кто получит доплаты уже в ноябре"Они получают по 400 грн к пенсии. Через год такие доплаты введем для тех, кому 70-75 лет", - пообещала министр.

Ранее сообщалось, что 2022 году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий для различных категорий. Уже в начале года средняя пенсия составит 4000 гривен, сообщила Марина Лазебная.

В январе будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.