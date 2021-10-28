Пенсии в Украине повысят 12 раз: в Минсоцполитики рассказали кому и когда

Министр социальной политики сообщила подробности / УНИАН

В 2022 году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий для различных категорий. Уже в начале года средняя пенсия составит 4000 гривен.

В январе будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью The Page.

Женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начисляться пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста.

"Мы заметили, что их пенсии могли оказаться меньше тех, которые начислялись в прошлом году. Поэтому ввели повышающий коэффициент 9%", - отметила министр.

Читайте такжеДекабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривенЛазебная также сообщила, что дальше будет индексация пенсий с 1 марта, а в октябре есть планы выйти на новую минимальную пенсионную гарантию. Пенсионер старше 70 лет, который имеет стаж 35 лет (мужчина) или 30 (женщина), будет получать не менее 3 000 грн.

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"Мы рассчитываем, что на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине будет 4 000 грн", - отметила Лазебная.

Пенсия в Украине: кто может выйти "на выслугу" раньше

На пенсию в Украине уйти раньше положенного по закону возраста − 60 лет для женщин и 65 - для мужчин – могут лишь люди определенных профессий.

В частности, в 50 лет на пенсию могут выйти:

женщины, которые родили пятерых или более детей, а потом воспитали их как минимум до шестилетнего возраста;

матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста (к числу лиц с инвалидностью с детства относятся также дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет).



