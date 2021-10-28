Декабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривен

Для того, чтобы пенсия была повышена в декабре 2021 года, говорят чиновники, точно и и наверняка необходимо наличие соответствующего страхового стажа.
В декабре нынешнего года планируется очередное повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, что повлечет за собой индексацию социальных выплат и пенсий. Об этом сообщили представители Пенсионного фонда Украины.
В частности, размер минимальной пенсии с начала зимы увеличится для лиц старше 65-летнего возраста до 2600 гривен.
Для того, чтобы пенсия в декабре была повышена, необходимо наличие соответствующего страхового стажа: для мужчин он составляет 35 лет, а для женщин — 30 лет. Также будет увеличена минимальная пенсия по возрасту и будет установлена доплата за сверхурочный стаж.
Кроме того, с октября пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет начали начислять доплаты к пенсии в размере до 400 гривен. Ожидаются, что такие доплаты будет начислены 895,5 тысячам пенсионеров.
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Напомним, ранее сообщалось, что в условиях пандемии коронавируса в минувшем году украинцам назначили новые пособия – для индивидуальной борьбы с COVID-19.
На новую соцпомощь имеют право:
- люди с инвалидностью;
- пожилые люди;
- люди, которые на время заболевания живут сами;
- люди, которые проходят самоизоляцию, поэтому у них нет возможности приобрести те или иные вещи и продукты питания.