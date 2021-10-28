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Декабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривен

28 октября 2021, 10:42

Для того, чтобы пенсия была повышена в декабре 2021 года, говорят чиновники, точно и и наверняка необходимо наличие соответствующего страхового стажа.

Пенсии
Декабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривен / УНИАН

В декабре нынешнего года планируется очередное повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, что повлечет за собой индексацию социальных выплат и пенсий. Об этом сообщили представители Пенсионного фонда Украины.

В частности, размер минимальной пенсии с начала зимы увеличится для лиц старше 65-летнего возраста до 2600 гривен.

Для того, чтобы пенсия в декабре была повышена, необходимо наличие соответствующего страхового стажа: для мужчин он составляет 35 лет, а для женщин — 30 лет. Также будет увеличена минимальная пенсия по возрасту и будет установлена доплата за сверхурочный стаж.

Кроме того, с октября пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет начали начислять доплаты к пенсии в размере до 400 гривен. Ожидаются, что такие доплаты будет начислены 895,5 тысячам пенсионеров.

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Напомним, ранее сообщалось, что в условиях пандемии коронавируса в минувшем году украинцам назначили новые пособия – для индивидуальной борьбы с COVID-19.

На новую соцпомощь имеют право:

  • люди с инвалидностью;
  • пожилые люди;
  • люди, которые на время заболевания живут сами;
  • люди, которые проходят самоизоляцию, поэтому у них нет возможности приобрести те или иные вещи и продукты питания.

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