Каким украинцам положена пенсия в 55, 50 и 45 лет: полный перечень/ УНИАН

На пенсию в Украине уйти раньше положенного по закону возраста − 60 лет для женщин и 65 - для мужчин – могут лишь люди определенных профессий. Речь об этом идет в статье 115 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В частности, в 50 лет на пенсию могут выйти:

женщины, которые родили пятерых или более детей, а потом воспитали их как минимум до шестилетнего возраста;

матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста (к числу лиц с инвалидностью с детства относятся также дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет).

При этом для людей из названных выше категорий нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа – для того, чтобы с 50 лет получать пожизненную пенсию.

Отметим, что если воспитанием пятерых или более детей, или ребенка с инвалидностью занимался отец, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

В постановлении Кабмина № 461 перечисляются и другие категории женщин-льготниц. Данные работницы, которые задействованы на горных производствах, добыче газа, рудной и химической промышленности, металлургии.

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Еще одна категория женщин, которые могут выйти досрочно на пенсию − работницы сферы культуры. К примеру, стаж танцовщицы балета − 20 лет. Карьеру они начинают рано, поэтому уже к 40 годам могут получать пенсию.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.