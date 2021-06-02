Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября

Пенсионерам упростили получение выплат / УНИАН

Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплат пенсий и социальной помощи на карточные счета с 1 сентября, как это ранее было закреплено в постановлении №277 от 29 марта 2021 года.

Как сообщает Укрпошта, "текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через Укрпошту будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года."

Основная причина, по которой инициативу отложили на два года, — неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытия банковских отделений.

"Сейчас банкоматы есть в 4% городов Украины. Это значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами", - отметили в Укрпоште.

При этом Укрпошта покрывает 100% населенных пунктов и может оказать в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам.

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"Сегодняшними изменениями в постановление наконец закончена двухмесячная борьба огромного количества граждан за комфорт и здоровье пожилых людей в части доставки пенсий. Прежде всего для 3,5 млн пенсионеров, большинство из которых просто физически не имеет доступа к банкоматам, и поэтому не может получать пенсию на карту. Рад, что и президент Украины, и премьер-министр разделяют нашу позицию относительно того, что переход процесса получения пенсии с наличной в безналичную форму должно происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство. До 2023 года доставку пенсий, как и прежде, наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения Укрпошты", — прокомментировал генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

Отметим, соответствующие изменения в постановление № 277 "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины" Кабинет Министров Украины принял 26 мая.

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