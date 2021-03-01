В Минсоцполитики назвали дату получения украинцами повышенных пенсий

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что для украинцев с 1 марта не может быть прибавки к пенсии меньше, чем 100 гривен.
Украинцы начнут получать новые, пересчитанные после индексации, пенсии с ближайшего четверга, 4 марта 2021 года. Из 11,1 миллионов украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен. С таким заявлением в эфире украинского телеканала Интер выступила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
Чиновница напомнила, что несколько лет назад стандартную дату индексации пенсий (1 марта) из законодательства убирали. Но Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем утвердил законопроект, который, в случае принятия Радой в трех чтениях, вернет положение об этой дате.
"Кабмин принял решение с 1 марта в этом году провести индексацию пенсий. С 4 марта, когда начинается период выплат, 8 млн пенсионеров получат повышенные пенсии. Средний размер повышения – около 300 гривен. Но не может быть прибавки меньше, чем 100 гривен. Если у женщины есть 30 лет стажа, а у мужчины – 35 лет, то у них не может быть пенсия ниже 2200 гривен", – рассказала Лазебная.
Также чиновница напомнила, что повышение для пенсионеров, которые превысили возрастной порог в 75 лет, пришлось из-за нехватки бюджетных средств перенести на три месяца ‒ на октябрь 2021 года.
Читайте такжеПрибавку получат не все: эксперт раскрыл худший сценарий с повышением пенсий
Напомним, ранее сообщалось:
- В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
- Далее - экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает запуск накопительной пенсионной системы в Украине (который ранее анонсировал Кабмин) несвоевременным. По его мнению, такую реформу нужно проводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.