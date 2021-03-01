В Минсоцполитики назвали дату получения украинцами повышенных пенсий / УНИАН

Украинцы начнут получать новые, пересчитанные после индексации, пенсии с ближайшего четверга, 4 марта 2021 года. Из 11,1 миллионов украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен. С таким заявлением в эфире украинского телеканала Интер выступила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Чиновница напомнила, что несколько лет назад стандартную дату индексации пенсий (1 марта) из законодательства убирали. Но Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем утвердил законопроект, который, в случае принятия Радой в трех чтениях, вернет положение об этой дате.

"Кабмин принял решение с 1 марта в этом году провести индексацию пенсий. С 4 марта, когда начинается период выплат, 8 млн пенсионеров получат повышенные пенсии. Средний размер повышения – около 300 гривен. Но не может быть прибавки меньше, чем 100 гривен. Если у женщины есть 30 лет стажа, а у мужчины – 35 лет, то у них не может быть пенсия ниже 2200 гривен", – рассказала Лазебная.

Также чиновница напомнила, что повышение для пенсионеров, которые превысили возрастной порог в 75 лет, пришлось из-за нехватки бюджетных средств перенести на три месяца ‒ на октябрь 2021 года.

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