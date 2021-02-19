В Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в 2021 году

Пенсии в Украине повысят в 2021 - когда и кому / УНИАН

Пенсии в Украине в 2021 году собираются поднимать в несколько этапов. Повышение пенсий предусмотрено для различных категорий пенсионеров, и в первую очередь – работающим пенсионерам.

С 1 апреля 2021 пересчитают пенсии работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), что были приобретены после 1 марта 2019 года.

Затем с 1 июля 2021 начнут выплачивать ежемесячную доплату в размере 400 гривен пенсионерам в возрасте 75-80 лет, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Также с 1 декабря 2021 второе повышение пенсий (первое было в январе) ожидает 65-летних пенсионеров. Это повышение привязано к росту минимальной заработной платы (так как минимальный размер пенсии установлен на уровне 40% минимальной зарплаты).

Детальнее читайте в нашем материале Когда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условия.

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