В Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в 2021 году

Когда и кому добавят пенсию в Украине в 2021 году, пояснили в пресс-службе Минсоцполитики.
Пенсии в Украине в 2021 году собираются поднимать в несколько этапов. Повышение пенсий предусмотрено для различных категорий пенсионеров, и в первую очередь – работающим пенсионерам.
С 1 апреля 2021 пересчитают пенсии работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), что были приобретены после 1 марта 2019 года.
Затем с 1 июля 2021 начнут выплачивать ежемесячную доплату в размере 400 гривен пенсионерам в возрасте 75-80 лет, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Также с 1 декабря 2021 второе повышение пенсий (первое было в январе) ожидает 65-летних пенсионеров. Это повышение привязано к росту минимальной заработной платы (так как минимальный размер пенсии установлен на уровне 40% минимальной зарплаты).
Детальнее читайте в нашем материале Когда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условия.
Пенсии в Украине: новости
- Украина готовится поднять пенсионный возраст, заявил бывший вице-премьер Павел Розенко. По его словам, это требование МВФ.
- Стало известно, как поднимут в 2021 пенсионный возраст для женщин. Многолетний процесс постепенного повышения возраста, которого необходимо украинкам достичь для того, чтобы выйти на пенсию, завершится именно в 2021 году.
- В Кабмине рассказали о новых "сюрпризах" для украинских пенсионеров. Министр финансов Украины заявил, что вопрос пенсионной реформы перезрел.