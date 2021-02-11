Когда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условия

Пенсия в Украине 2021 - возраст, стаж и когда будет повышение / censor.net

Повышение пенсии в Украине в 2021 году пройдет в несколько этапов. С другой стороны, "попередники" уже заговорили о повышении пенсионного возраста для украинцев.

Какая индексация пенсии в 2021 году ожидает пенсионеров в Украине, как выйти на пенсию, какие будут надбавки и размер пенсии – выяснил Главред.

Когда будет повышение пенсии в Украине в 2021 году

Минимальная пенсия 2021 вырастет дважды:

с 1 июля 2021 года – до 1854 грн;

с 1 декабря 2021 года – до 1934 грн.

Речь идет о пенсионерах, у которых полный трудовой стаж (30 лет – у женщин и 35 лет – у мужчин).

При этом в марте ожидается индексация пенсий – в среднем на 11%.

Читайте такжеКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозА еще обещают надбавки к пенсии – по 400 грн (для пенсионеров с минимальной пенсий в 2500 грн, которым исполнилось 75-80 лет) и по 500 грн (для тех, кто старше 80 лет).

Также женщина с трудовым стажем от 40 лет на данный момент имеет право на прибавку в размере 176,9 гривны, с июля — 185,4 гривны, а с декабря — 193,4 гривны. Подробнее читайте в нашем материале Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены.

Детальнее график повышения пенсий в Украине в 2021 году смотри ниже:

Когда будет повышение пенсии в Украине в 2021 году

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Пенсия в Украине – возраст

Условия выхода на пенсию пока что не меняются:

пенсионный возраст для мужчин – с 60 лет,

для женщин – на полгода раньше.

В тоже время с 1 апреля 2021 года женщины имеют право выходить на пенсию лишь в 60 лет.

А бывший вице-премьер и экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко уже заявил, что ради транша МВФ Украина собирается поднять пенсионный возраст еще выше.

"В нынешней ситуации это совсем не выход. Но я думаю, что правительство может согласиться на повышение пенсионного возраста для украинцев в обмен на получение очередного транша. Это будет очередной шаг в никуда", – заявил Розенко.

Страховой стаж прежний – 28 лет. Речь идет не о времени, когда человек работал – а именно о периоде, когда за него вносился единый социальный взнос. На данный момент минимальный ЕСВ в Украине составляет 1320 грн.

Что делать, если не хватает стажа

► Докупить стаж: один год обойдется более чем в 30 тысяч гривен.

► Работать дальше – пока человек не наработает нужный стаж. Например, в 63 года для получения пенсии нужен трудовой стаж в 18 лет, а в 65 лет – уже 15 лет стажа.

► Идти в органы соцзащиты за социальной помощью – чтобы получать социальную пенсию.

Накопительная пенсия в Украине

В 2021 году Украина должна запустить второй уровень пенсионной реформы – накопительные пенсии.

Но если система и заработает, то не для всех. Опробовать систему собираются на людях, которые работают на предприятиях с вредными условиями труда.

"Дай Бог, чтобы в 2021 году они до чего-то договорились… Но из того, что я знаю, у них есть несколько концепций, есть несколько спорных вопросов, и они (Комитет социальной политики и Кабмин – ред.) должны их довести до конца в 2021 году, чтобы ввести (накопительную систему – ред.). Я не уверен, что даже с 2022 года – возможно, с 2023 года", ‒ заявил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы. Правительство разработало с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.