Украина готовится поднять пенсионный возраст – Розенко

Пенсионный возраст в Украине 2021 хотят поднять - в чем причина / УНИАН

Украина готовится поднять пенсионный возраст уже в 2021 году – и всё ради очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Бывший вице-премьер и экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко в эфире Украина 24 очень высоко оценил вероятность такого сценария.

"Меня беспокоят последние сообщения о новом меморандуме или обязательстве с МВФ, который готовит нынешняя власть. Там один из тезисов звучит как проведение пенсионной реформы… Скорее всего, это будет опять вопрос повышения пенсионного возраста для украинцев", – пояснил бывший чиновник.

В нынешней ситуации подобные действия он назвал "очередным шагом в никуда".

Напомним, на сегодня украинки выходят на пенсию в 59 лет и 6 месяцев. При этом с апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет. Детальнее читайте в нашем материале Кому и когда повысит пенсии Украина в 2021 году: даты и условия.

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