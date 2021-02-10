Украина готовится поднять пенсионный возраст – Розенко

В нынешней ситуации подобные действия бывший вице-премьер назвал "очередным шагом в никуда".
Украина готовится поднять пенсионный возраст уже в 2021 году – и всё ради очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ).
Бывший вице-премьер и экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко в эфире Украина 24 очень высоко оценил вероятность такого сценария.
"Меня беспокоят последние сообщения о новом меморандуме или обязательстве с МВФ, который готовит нынешняя власть. Там один из тезисов звучит как проведение пенсионной реформы… Скорее всего, это будет опять вопрос повышения пенсионного возраста для украинцев", – пояснил бывший чиновник.
В нынешней ситуации подобные действия он назвал "очередным шагом в никуда".
Напомним, на сегодня украинки выходят на пенсию в 59 лет и 6 месяцев. При этом с апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет. Детальнее читайте в нашем материале Кому и когда повысит пенсии Украина в 2021 году: даты и условия.
Пенсии в Украине: последние новости
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы. Правительство разработало с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.
- Озвучен прогноз, когда государство не сможет платить пенсии украинцам. Через 30 лет Украина будет одной из 15 стран мира, где доля пожилых людей составит 40% населения.
- В Кабмине рассказали о новых "сюрпризах" для украинских пенсионеров. Министр финансов Украины заявил, что вопрос пенсионной реформы перезрел.