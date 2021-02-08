Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз

Нынешнее соотношение пенсионеров и молодого поколения составляет 11 млн к 38 млн / Фото УНИАН

Уже к 2050 году Украина может стать "страной без пенсий". Причина этому – демографическая ситуация. Дело в том, что количество пожилого населения растет, а молодого – сокращается.

Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова отметила, что демографические процессы в Украине – одни из худших в Европе, пишет Лига.

"У нас очень быстрая депопуляция. Ожидаемая средняя продолжительность жизни ниже, чем средний показатель по миру", – отметила Либанова.

Результаты исследования ООН свидетельствуют, что к 2050 году население Украины на 37% будет состоять из жителей в возрасте 60+. Кроме того в ближайшие 30 лет количество людей старше 80-ти увеличится в три раза. Таким образом, через 30 лет Украина будет одной из 15 стран мира, где доля пожилых людей составит 40% населения.

Нынешнее соотношение пенсионеров и молодого поколения также не оптимистичное - 11 млн к 38 млн. Но не каждый украинец официально трудоустроен, ведь за счет ЕСВ государство и выплачивает пенсии льготникам. Причины – теневая занятость и трудовая миграция.

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