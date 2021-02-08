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Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз

8 февраля 2021, 06:39
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Через 30 лет Украина будет одной из 15 стран мира, где доля пожилых людей составит 40% населения.

Пенсионеры
Нынешнее соотношение пенсионеров и молодого поколения составляет 11 млн к 38 млн / Фото УНИАН

Уже к 2050 году Украина может стать "страной без пенсий". Причина этому – демографическая ситуация. Дело в том, что количество пожилого населения растет, а молодого – сокращается.

Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова отметила, что демографические процессы в Украине – одни из худших в Европе, пишет Лига.

"У нас очень быстрая депопуляция. Ожидаемая средняя продолжительность жизни ниже, чем средний показатель по миру", – отметила Либанова.

Результаты исследования ООН свидетельствуют, что к 2050 году население Украины на 37% будет состоять из жителей в возрасте 60+. Кроме того в ближайшие 30 лет количество людей старше 80-ти увеличится в три раза. Таким образом, через 30 лет Украина будет одной из 15 стран мира, где доля пожилых людей составит 40% населения.

Нынешнее соотношение пенсионеров и молодого поколения также не оптимистичное - 11 млн к 38 млн. Но не каждый украинец официально трудоустроен, ведь за счет ЕСВ государство и выплачивает пенсии льготникам. Причины – теневая занятость и трудовая миграция.

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Пенсии в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В пятницу, 5 февраля, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.
  • В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
  • Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.
  • В Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам. По словам руководителя Укрпошты Игоря Смелянского, финансовая ситуация в компании сложилась крайне непростая.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

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