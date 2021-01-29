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В Кабмине рассказали о новых "сюрпризах" для украинских пенсионеров

29 января 2021, 00:12

Министр финансов Украины заявил, что вопрос пенсионной реформы перезрел.

Марченко рассказал детали о пенсионной реформе / УНИАН

Министр финансов Сергей Марченко назвал себя "адептом пенсионной реформы", а также отметил, что вопрос уже перезрел.

"Я за пенсионную реформу, я ее адепт, считаю, что все данные о старении нации, о непонимании, почему молодежь должна выплачивать ЕСВ, - эти вещи нужно коммуницировать, проговаривать", - заявил министр.

По его словам, сейчас нет дискуссии о повышении пенсионного возраста.

"Есть дискуссия, каким образом компенсировать, например, если мы говорим о введении накопительной системы, взносы в солидарную систему и как мотивировать 5 млн граждан, которые не платят налоги, выплачивать ЕСВ с пониманием того, что это будет их накопительной пенсией. Вопрос пенсионной реформы перезрел. Мы сейчас консультируемся со специалистами Всемирного банка, экспертами. На уровне Минфина мы хотим понять, как эта модель повлияет на госбюджет и бюджет Пенсионного фонда", - отметил Марченко.

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По словам министра, если в Украине сейчас это не будет сделано, то страна опять потеряет шанс.

"Нам надо провести системную пенсионную реформу, это не только вопрос пенсий и пенсионеров. Нам надо понять, в каком виде мы внедряем второй уровень накопительной системы, каким образом будем справляться с нагрузкой солидарной системы в последующие годы. Это решение требует серьезного обсуждения, потому что у нас, условно говоря, молодого поколения, 40+, сейчас есть шанс создать условия для того, чтобы мы, введя пенсионную реформу, создали условия для накопления и накопительной системы", - заявил министр, передает телеканал Украина 24.

Пенсия в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

пенсии пенсионная реформа Сергей Марченко
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