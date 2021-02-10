Как поднимут в 2021 пенсионный возраст для женщин - требования закона

Многолетний процесс постепенного повышения возраста, которого необходимо украинкам достичь для того, чтобы выйти на пенсию, завершится именно в 2021 году.
С 1 апреля 2021 года возраст, достаточный для выхода на пенсию для женщин будет составлять ровно 60 лет (как и у мужчин). Такое положение вещей предусмотрено законом, который был принят ровно десять лет назад, в 2011-м, Верховной Радой VII созыва.
Документ предусматривал постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. То бишь каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году закончится последний этап повышения.
Таким образом, право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев имеют те украинки, которые родились в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. А по достижению 60 лет на пенсию будут выходить женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года.
Кроме того, как сообщают чиновники, пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, который необходим для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на год. Планируется, что в 2028 году размер страхового стажа не достигнет 35 лет.
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Пенсии в Украине: последние новости
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы. Правительство разработало с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.
- Озвучен прогноз, когда государство не сможет платить пенсии украинцам. Через 30 лет Украина будет одной из 15 стран мира, где доля пожилых людей составит 40% населения.
- Бывший вице-премьер и экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко утверждал - очень высока вероятность того, что Украина готовится поднять пенсионный возраст уже в 2021 году ради очередного транша кредита от МВФ.