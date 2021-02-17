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В правительстве утвердили план по повышению пенсий в 2021 году

17 февраля 2021, 20:07
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Как сообщают в Минсоцполитики, план повышения пенсий в 2021 году, равно как и бюджет Пенсионного фонда в целом, Кабмин утвердил в полном объеме.

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В правительстве утвердили план по повышению пенсий в 2021 году / УНИАН

Украинское правительство утвердило бюджет на 2021 год, который подготовили в Пенсионном фонде. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Общая сумма доходов ПФУ запланирована на уровне 495,502 миллиарда гривен. Собственные доходы ПФУ запланированы на уровне 327,957 миллиарда гривен (из них 293,887 миллиарда ‒ поступления от Единого социального взноса).

Согласно государственному бюджету Украины на 2021 год, общая сумма дотаций Пенсионного фонда составит 195,319 миллиарда гривен. Из них:

  • 145,260 миллиарда гривен пойдет на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий по различным пенсионных программам, а также на повышение действующих пенсий;
  • 21,724 миллиарда гривен на покрытие дефицита ПФУ (в 2020 было на 16,727 миллиарда гривен больше);
  • 360 миллиона гривен предусмотрено на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемых за счет средств государственного бюджета, согласно решениям суда.

В бюджете Пенсионного фонда, Кабмин учел и поддержал все запланированные повышения пенсий Минсоцполитики:

  • 65-летним пенсионерам, с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты),
  • лицам, достигшим возраста 80 и 75 лет;
  • в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года;
  • проведение всеобщей индексации пенсий (планируется в марте 2021 года).

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
  • В Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам. По словам руководителя Укрпошты Игоря Смелянского, финансовая ситуация в компании сложилась крайне непростая.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
  • В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
пенсии Кабмин Пенсионный фонд Украины Минсоцполитика
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