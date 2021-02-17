В правительстве утвердили план по повышению пенсий в 2021 году / УНИАН

Украинское правительство утвердило бюджет на 2021 год, который подготовили в Пенсионном фонде. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Общая сумма доходов ПФУ запланирована на уровне 495,502 миллиарда гривен. Собственные доходы ПФУ запланированы на уровне 327,957 миллиарда гривен (из них 293,887 миллиарда ‒ поступления от Единого социального взноса).

Согласно государственному бюджету Украины на 2021 год, общая сумма дотаций Пенсионного фонда составит 195,319 миллиарда гривен. Из них:

145,260 миллиарда гривен пойдет на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий по различным пенсионных программам, а также на повышение действующих пенсий;

21,724 миллиарда гривен на покрытие дефицита ПФУ (в 2020 было на 16,727 миллиарда гривен больше);

360 миллиона гривен предусмотрено на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемых за счет средств государственного бюджета, согласно решениям суда.

В бюджете Пенсионного фонда, Кабмин учел и поддержал все запланированные повышения пенсий Минсоцполитики:

65-летним пенсионерам, с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты),

лицам, достигшим возраста 80 и 75 лет;

в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года;

проведение всеобщей индексации пенсий (планируется в марте 2021 года).

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